Femeie accidentată pe trecerea de pietoni, la Făgăraș

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au deschis o anchetă penală după producerea unui accident rutier pe Bulevardul Unirii, în municipiul Făgăraș.

Evenimentul a avut loc în această dimineață și a implicat un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 75 de ani și o femeie de 61 de ani, aflată în traversarea străzii.

Potrivit primelor informații, șoferul circula pe Bulevardul Unirii, moment în care ar fi surprins și accidentat pietonul în zona unei treceri pentru pietoni. În urma impactului, femeia a suferit vătămări corporale, fiind necesară intervenția echipajelor medicale. Victimei i-a fost acordat sprijin medical de specialitate.

La fața locului a fost trimisă o echipă de cercetare formată din polițiști rutieri și criminaliști. Aceștia efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul, precum și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.

Advertising

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ancheta este coordonată de un procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș. Autoritățile urmează să stabilească, pe baza probelor administrate, dinamica producerii accidentului rutier și condițiile în care pietonul a fost lovit.