Fondul Monetar Internațional avertizează că războiul din Iran determină creşterea preţurilor şi încetinirea creşterii economice globale

Fondul Monetar Internaţional a tras un semnal de alarmă economic, afirmând că războiul din Orientul Mijlociu determină creşterea preţurilor şi încetinirea creşterii economice la nivel mondial, relatează CNN.

Într-o postare pe blog intitulată „Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu sectorul energetic, comerţul şi finanţele”, economiştii FMI au scris: „Deşi războiul ar putea modela economia globală în diferite moduri, toate drumurile duc la creşterea preţurilor şi încetinirea creşterii economice...

Mult depinde de durata conflictului, de amploarea sa şi de pagubele pe care le provoacă infrastructurii şi lanţurilor de aprovizionare.”

Din cauza blocadei selective a Strâmtorii Ormuz de către Iran, costul energiei creşte vertiginos, întrucât lumea pierde până la 20 de milioane de barili de petrol pe zi de la producătorii din Orientul Mijlociu.

FMI a remarcat faptul că marii importatori de energie din Asia şi Europa suportă greul costurilor mai mari ale energiei.

De asemenea, a menţionat că ţările din Asia şi Africa care depind puternic de importurile de petrol se luptă să aibă acces la aprovizionările de care au nevoie, „chiar şi la preţuri umflate”. Fondul a avertizat, de asemenea, că preţurile mai mari la alimente şi îngrăşăminte afectează deja unele ţări – economiile cu venituri mici fiind expuse riscului de insecuritate alimentară.

FMI a adăugat că sprijină ţările membre cu consiliere în materie de politici şi asistenţă financiară şi că va publica o evaluare mai completă la jumătatea lunii aprilie, în timpul reuniunilor FMI şi Băncii Mondiale de la Washington.