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Actualitate· 1 min citire
Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară. 31 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
FOTO: Facebook
Publicat14 aug. 2026, 08:59
SursăRealitatea.Net
Salvamontiștii din mai multe județe ale țării au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru salvarea a 31 de persoane aflate în dificultate pe munte. În acest interval, la Dispeceratul Național Salvamont au fost primite 23 de apeluri prin care era solicitată intervenția de urgență, iar în două cazuri victimele au fost găsite decedate.
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