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Actualitate· 2 min citire
Șoferul care a provocat accident din Brașov, soldat cu 2 morți: Nu merit să fiu tratat
Accident mortal la Brasov
Publicat14 aug. 2026, 06:58
SursăRealitate Plus
Șoferul de 50 de ani care a provocat accidentul rutier din Brașov, soldat cu moartea a doi pietoni și rănirea celui de‑al treilea, a făcut primele declarații după tragedie. Acesta a afirmat că i s‑a făcut rău și nu‑și amintește nimic din momentul accidentului. Bărbatul susține că și‑a pierdut cunoștința cu doar câteva secunde înainte să intre cu mașina pe trotuar. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care îi pot afecta în special pe minori!
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