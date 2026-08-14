România trebuie să-și consolideze rolul strategic la Marea Neagră și Parteneriatul Strategic cu SUA

UMPMV și PPMP consideră că securitatea Mării Negre, consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii și întărirea capacității naționale de apărare trebuie să rămână obiective strategice fundamentale ale României.
Actualul context internațional confirmă importanța excepțională a României pe flancul estic al NATO și, în mod special, în regiunea Mării Negre. România este stat membru al NATO și al Uniunii Europene, are o poziție geostrategică esențială la Marea Neagră și trebuie să continue să fie un aliat serios, predictibil și puternic. Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii trebuie consolidat permanent, atât în domeniul militar și al securității, cât și în domeniile economic, energetic și tehnologic.
Statele Unite reprezintă principalul pilon militar al NATO, iar relația strategică româno-americană reprezintă una dintre garanțiile fundamentale ale securității României. În același timp, accesul României la aproximativ 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE – Security Action for Europe reprezintă o oportunitate strategică majoră pentru modernizarea capacităților naționale de apărare.
Această finanțare trebuie utilizată eficient, transparent și în baza priorităților reale de securitate națională, pentru dezvoltarea și modernizarea capacităților militare, creșterea mobilității militare, consolidarea infrastructurii strategice și stimularea industriei naționale de apărare. România trebuie să urmărească obținerea unui efect multiplicator: fiecare investiție majoră în apărare trebuie să contribuie atât la creșterea capacității operaționale a statului, cât și la dezvoltarea economiei și industriei românești, la crearea de locuri de muncă și la consolidarea independenței strategice a țării.
Marea Neagră este o zonă de importanță strategică pentru securitatea României, a NATO și a întregii Europe. România trebuie să continue dezvoltarea Forțelor Navale, a apărării aeriene și antirachetă, a capacităților de supraveghere și avertizare, a sistemelor de drone și antidronă, a securității cibernetice și a infrastructurii necesare mobilității militare.
Trebuie, de asemenea, consolidată cooperarea dintre toate structurile sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională — MApN, MAI, SRI, SIE, SPP și STS — pentru ca România să poată răspunde eficient amenințărilor militare, hibride, cibernetice și informaționale ale prezentului.
România are un rol strategic major pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră. Poziția noastră geografică, apartenența la NATO și UE și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ne conferă responsabilități importante, dar și oportunitatea de a deveni unul dintre principalii piloni de securitate ai regiunii.
Considerăm că România trebuie să urmărească trei obiective strategice clare:
1. consolidarea permanentă a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii;
2. utilizarea celor aproximativ 16,68 miliarde de euro disponibile prin SAFE pentru creșterea reală a capacității naționale de apărare și dezvoltarea industriei românești de apărare;
3. consolidarea rolului României ca pilon strategic al NATO la Marea Neagră și pe flancul estic al Alianței.
Investiția în apărare nu este numai o obligație față de aliații noștri. Este, înainte de toate, o investiție în securitatea României, în protejarea cetățenilor români și în viitorul generațiilor următoare.
În același timp, România trebuie să aibă grijă de oamenii care asigură această securitate. Militarii, polițiștii și ceilalți angajați ai structurilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, activi, în rezervă sau în retragere, precum și familiile acestora trebuie respectați și protejați de statul român.
O Românie puternică înseamnă o Armată puternică, instituții de securitate puternice, aliați puternici și respect pentru cei care servesc România.
Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)