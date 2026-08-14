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Șoferul care a ucis doi tineri în Brașov a ajuns după gratii! Acesta suferea de epilepsie!

Accident grav strada Mureșenilor

Accident grav strada Mureșenilor

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 09:39
Sursărealitatea.net

Șoferul de 50 de ani care a accidentat mortal doi tineri pe strada Mureșenilor, marți seara, a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta se află în arestul IPJ Brașov încă de joi seara, de la ora 23.00. Șoferul este acuzat de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Bărbatul de 50 de ani nu avea voie să conducă autoturisme, întrucât suferea de o afecțiune cronică gravă, mai exact epilepsie, susțin polițiștii.

Oamenii legii anunță că șoferul întrerupsese voluntar tratamentul de câțiva ani. O unitate medicală competentă ar fi trebuit să anunțe Poliția că brașoveanul constituia un pericol în trafic și astfel să-i fie reținut permisul.

Vă reamintim că tragedia în care un tânăr de 26 de ani din Neamț și un cetățean german de 34 de ani și-au pierdut viața după ce brașoveanul de 50 de ani a intrat cu mașina în ei, pe strada Mureșenilor, a avut loc marți seara.

Un alt bărbat, de 31 de ani, a fost internat, inițial în stare gravă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Acesta este stabilt și conștient, potrivit medicilor.

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