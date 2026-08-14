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Actualitate· 1 min citire
Șoferul care a ucis doi tineri în Brașov a ajuns după gratii! Acesta suferea de epilepsie!
Accident grav strada Mureșenilor
Publicat14 aug. 2026, 09:39
Sursărealitatea.net
Șoferul de 50 de ani care a accidentat mortal doi tineri pe strada Mureșenilor, marți seara, a fost reținut pentru 24 de ore.
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