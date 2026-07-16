Actualitate· 1 min citire

START la ”Rezistența Făgăraș – Bike Fest”

FOTO: Rezistenta Fagaras - Bike Fest / Facebook

FOTO: Rezistenta Fagaras - Bike Fest / Facebook

Scris deStoica Marian
Publicat16 iul. 2026, 11:20
Sursărealitatea.net

Vineri, 17 iulie, începe ”Rezistența Făgăraș – Bike Fest”.

Vor fi trei zile de motoare turate, riff-uri puternice și nopți legendare sub cerul liber, în Făgăraș.

Pe lângă energia concertelor rock, organizatorii au pregătit o experiență completă: paradă moto, concursuri cu premii și adrenalină, zonă de food & drinks, spațiu de relaxare cu hamace și zonă de camping.

Pe scena festivalului vor urca mâine BUCOVINA, An Theos, Exuviath, Approaching the Moon, Athoris și TuningZ.

În timp ce sâmbătă scena va fi acaparată de PHOENIX Transsylvania, White Mahala, Hteththemeth, Katharein, Männou, Quadra, Piticu & Iulia Caraiman.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

rezistenta bike fagarasconcertemotoare tunatespectacole

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe