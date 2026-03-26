Ultimul weekend în care se schiază în Poiana Brașov

Sursă: realitatea.net

Din cauza temperaturilor ridicate, starea pârtiilor s-a deteriorat foarte mult și nu mai prezintă condiții de siguranță.

De mâine, pârtiile din partea inferioară vor fi închise, iar duminică, 29 martie, va fi ultima zi de schi din acest sezon, pe pârtiile din partea superioară.

Temperaturile ridicate din ultimele zile au afectat ireversibil stratul de zăpadă de pe domeniul schiabil din Masivul Postăvarul, astfel că, începând de mâine, pârtiile din partea inferioară sunt închise.

Având în vedere și situația stratului de zăpadă de pe pârtiile din partea superioară, precum și prognoza meteo pentru următoarele zile, sezonul de schi nu va fi prelungit. Ultima zi din acest sezon în care vă puteți bucura de schi în Poiana Brașov este duminică, 29 martie.

Început în 2 ianuarie 2026, acest sezon a confirmat, încă o dată, importanța investițiilor în modernizarea domeniului schiabil. Peste 90% din zăpada de pe pârtii a fost artificială, produsă de tunurile și lăncile de pe domeniul schiabil. Fără existența acestui sistem, Poiana Brașov nu ar fi avut pârtii deschise.

De asemenea, în zilele de weekend, brașovenii și turiștii au putut schia și în sistem de nocturnă, cu sistemul de iluminat de pe pârtia Lupului inferior care a fost funcțional în fiecare zi de vineri și sâmbătă.

Și în acest an, Poiana Brașov a continuat să fie principala destinație pentru iubitorii sporturilor de iarnă și prima opțiune pentru cei care vor să schieze în România. Diversitatea pârtiilor, de la cele pentru începători la pârtii negre, dimensiunile acestora, calitatea stratului de zăpadă, sistemele de transport pe cablu variate au făcut ca și în acest sezon să avem zile în care s-au depășit 20.000 și chiar 30.000 de treceri prin turnichete.

De mâine și până duminică se va schia doar pe pârtiile din partea superioară: Kanzel, Doamnei, Drumul Roșu, Ruia și Lupului superior, cu ieșire spre telescaunul Ruia. Retragerea spre Poiana Brașov se poate face cu telegondola.

Atenție! Condițiile sunt de primăvară, cu zăpadă foarte moale și grea în zonele însorite și tare în cele umbrite, astfel că trebuie să adaptați viteza pentru a schia în condiții de siguranță.

Pentru recuperarea garanției de 20 lei plătită pentru ski-pass, pe lângă casierii funcționează și două automate, la telecabina Capra Neagră și la telegondolă.

PUNCTELE NEUTILIZATE în acest sezon NU VOR FI PRELUNGITE PENTRU SEZONUL URMĂTOR, având în vedere că valabilitatea lor este până în 29 martie, care este și ultima zi de schi.