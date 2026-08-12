Viorel Pașca, după decizia judecătorilor în dosarul Dumbrava: „Prea repede credem lucruri pe care nu le cercetăm”

Viorel Pașca, proprietarul caselor din Dumbrava, județul Bihor, unde erau găzduite persoane în vârstă, bolnave sau fără posibilități, a vorbit la Realitatea PLUS despre decizia judecătorilor și despre acuzațiile formulate de procurori în dosarul care a dus la instituirea sechestrului asupra bunurilor și conturilor sale.

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