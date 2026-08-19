Controverse după stabilirea seriilor din Liga 3. Cluburile cer explicații de la FRF

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 aug. 2026, 19:46

Stabilirea seriilor pentru noul sezon din Liga 3 a provocat nemulțumiri în rândul mai multor cluburi, iar Federația Română de Fotbal este chemată să ofere explicații cu privire la modul în care au fost făcute împărțirile.

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