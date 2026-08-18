Tragedie pe drumul spre Poiana Brașov. 2 motocicliști au murit

Publicat 18 aug. 2026, 08:08 Sursă realitatea.net

Echipajele medicale de la ISU Brașov au fost solicitate, luni seara, să intervină la un accident rutier produs pe DN1E (drumul spre Poiana Brașov), în care au fost implicate o motocicletă și un autoturism.

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