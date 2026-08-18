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Tragedie pe drumul spre Poiana Brașov. 2 motocicliști au murit

Accident grav Poiana Brașov

Accident grav Poiana Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 08:08
Sursărealitatea.net

Echipajele medicale de la ISU Brașov au fost solicitate, luni seara, să intervină la un accident rutier produs pe DN1E (drumul spre Poiana Brașov), în care au fost implicate o motocicletă și un autoturism.

La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și un echipaj cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea echipajelor au fost identificare 2 victime inconștiente (cele două persoane aflate pe motocicletă).

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, ambele victime, respectiv un bărbat în vârstă de 34 de ani și o tânără în vârstă de 19 ani, au fost declarate decedate.

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