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Actualitate· 1 min citire
Tragedie pe drumul spre Poiana Brașov. 2 motocicliști au murit
Accident grav Poiana Brașov
Publicat18 aug. 2026, 08:08
Sursărealitatea.net
Echipajele medicale de la ISU Brașov au fost solicitate, luni seara, să intervină la un accident rutier produs pe DN1E (drumul spre Poiana Brașov), în care au fost implicate o motocicletă și un autoturism.
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