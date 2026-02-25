Trafic restricționat pe mai multe șosele din țară din cauza viscolului

Sursă: realitatea.net

Circulaţia rutieră rămâne oprită, miercuri dimineaţă, pe DN 67C, între localităţile Novaci şi Rânca, judeţul Gorj, din cauza viscolului din zona montană înaltă, anunţă Centrul Infotrafic. Totodată, sunt restricţii pentru autovehiculele cu masa mai mică de 7,5 tone pe DN 5D, în judeţul Giurgiu, pe sensul către vama cu Bulgaria, din cauza lucrărilor la podul Giurgiu-Ruse. Traficul este îngreunat pe A1, în judeţul Giurgiu, pe sensul spre Capitală, din cauza unui accident.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, miercuri dimieaţă, traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe Autostrada 1, în dreptul kilometrului 30, pe sensul de mers spre Bucureşti, judeţul Giurgiu, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului, două persoane necesită îngrijiri medicale. Traficul rutier se desfăşoară cu viteză redusă pe banda a doua, prima bandă fiind blocată.

De asemenea, din cauza viscolului din zona montană înaltă, circulaţia rutieră este oprită în judeţul Gorj, pe DN 67C, între localităţile Novaci şi Rânca. În zonă se intervine cu autospeciale de deszăpezire.

În judeţul Giurgiu, pe DN 5D, pe sensul de mers spre vama cu Bulgaria, din cauza lucrărilor de reparaţii la Podul Giurgiu – Ruse, traficul rutier pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată sub 7,5 tone este deviat prin municipiul Giurgiu şi pe DC 94.

Pe principalele arterele rutiere, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, A7 Ploieşti – Adjud, DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Piteşti Sibiu, se circulă preponderent pe un carosabil uscat, fără precipitaţii, cu vizibilitate bună.