De ce nu se va trage acoperișul Arenei Naționale pentru derby-ul Rapid – Dinamo, deși este funcțional

De ce nu se va trage acoperișul Arenei Naționale pentru derby-ul Rapid – Dinamo

Derby-ul dintre Rapid și Dinamo, programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, va avea loc fără acoperiș, deși stadionul dispune de un sistem retractabil funcțional. Meteorologii anunță ninsori abundente în București, cu posibilitatea unui strat de zăpadă de până la 30 de centimetri.

Motivul principal este legat de siguranță: protocolul de iarnă interzice manevrarea acoperișului în condiții de ger sau ninsoare pentru a preveni defectarea instalației, veche de mai bine de cinci ani.

Dacă sistemul s-ar bloca la mijlocul procesului de închidere, meciul nu ar putea continua, punând în pericol integritatea jucătorilor și a spectatorilor.

De asemenea, acoperișul ar fi trebuit tras cu câteva zile înaintea meciului pentru a testa funcționarea în condiții de siguranță. Având în vedere că nu a mai fost folosit din decembrie 2020, riscul unei defecțiuni este considerabil.

Aceeași măsură a fost aplicată și la meciul amical România – Moldova din octombrie anul trecut, când acoperișul a rămas deschis în condiții de cod galben de furtună, pentru a evita orice incident.