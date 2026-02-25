Noi reglementări referitoare la circulație: o zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datorați

Sursă: realitatea.net

Guvernul a adoptat marți o Ordonanță de urgență privind reforma administrației publice. Aceasta presupune ca în cazul în care contravenientul nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea sau înmânarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce - o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. Prevederea intră în vigoare în șase luni.

Această prevedere este cuprinsă în Ordonanța de urgență privind reforma administrației publice, adoptată marți de Guvern.

Potrivit Executivului, pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare a permisului, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligațiile de plată din amenzile contravenționale care i-au fost aplicate în calitate de conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie.



În cazul în care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea/înmânarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce - o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați.



Procedura efectivă de aplicare se stabilește de Guvern, la propunerea MAI, MF și MDLPA, în termen de 60 de zile, prin hotărâre de Guvern.



Prin îndeplinirea perioadei de suspendare nu se stinge obligația de plată.



Prevederea intră în vigoare în șase luni.



Totodată, se actualizează limitele maxime ale amenzilor ce pot fi stabilite prin hotărâri ale autorităților locale: 10.000 lei pentru consiliile județene (a fost 5.000 de lei) și Consiliul General al Municipiului București, respectiv 5.000 lei (a fost 2.500 de lei) pentru consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor.



Guvernul a adus modificări și în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și venitul minim de incluziune.



Astfel, se instituie posibilitatea executării silite a indemnizației pentru persoanele cu handicap grav sau a părinților sau reprezentanților legali ai acestora pentru neplata impozitelor și taxelor locale.



"Procedură: Organele fiscale locale emit până la 10 ianuarie, 10 aprilie și 10 octombrie ale fiecărui an titlurile executorii privind impozitele și taxele locale restante, precum și accesoriile aferente acestora pe care le comunică și rețin din indemnizațiile acestora în limita a maxim 1/3 din aceasta", precizează Guvernul.



De asemenea, se instituie posibilitatea executării silite a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor și taxelor locale. "Reținerea din sumele acordate cu titlu de venit minim de incluziune a sumelor datorate cu titlu de impozite și taxe locale se realizează de către agențiile teritoriale (AJPIS), la solicitarea organelor fiscale locale, pe baza titlurilor executorii emise (...), în limita a maxim 1/3 din aceasta", potrivit OUG.



În ceea ce privește implementarea plăților online prin Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP), în OUG se prevede că, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare, toate UAT-urile trebuie să se înregistreze în SNEP.



Neînregistrarea atrage sistarea alimentării cu acele cote și sume defalcate de la bugetul de stat, reluarea plăților fiind condiționată de conformare, mai arată sursa citată.