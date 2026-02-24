Imagini în premieră din buncărele subterane ale Kievului. De unde a condus Zelenski rezistența Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat, marți, un videoclip realizat într-un complex secret de buncăre aflate sub Kiev, unde a fost coordonată apărarea și contraofensiva Ucrainei în primii ani ai războiului.

Este pentru prima dată de la declanșarea conflictului când liderul de la Kiev oferă imagini din aceste facilități subterane, construite în perioada sovietică pentru a asigura continuitatea conducerii statului în caz de atac.

În filmare, care durează aproximativ 19 minute, Zelenski parcurge un labirint de tuneluri și încăperi fortificate, folosite pentru ședințe guvernamentale, coordonare militară și comunicare cu partenerii internaționali.

„Aici s-au luat multe decizii esențiale. Echipa noastră, Guvernul, reuniuni zilnice cu militarii, apeluri, căutarea soluțiilor – tot ce era necesar pentru ca Ucraina să reziste”, spune președintele.

Unele spații sunt destinate activității prezidențiale, altele sunt rezervate Guvernului și Parlamentului, fiind dotate cu sisteme de securitate și comunicații speciale.

Zelenski povestește că într-un birou aflat sub strada Bankova a avut primele discuții cu lideri mondiali, în primele zile ale invaziei.

„În acest birou, într-o cameră mică de buncăr, mi-am purtat primele discuții cu lideri internaționali, la începutul războiului”, afirmă el.

Potrivit președintelui, în primele ore după atacul Rusiei, sute de oameni lucrau fără întrerupere în rețeaua subterană, coordonând răspunsul militar, diplomatic și administrativ.

În acel context, Zelenski a fost sunat de președintele american Joe Biden , care i-a propus evacuarea.

„Volodimir, e o amenințare serioasă, trebuie să pleci. Suntem gata să te scoatem din țară”, i-ar fi transmis liderul de la Washington.

Zelenski a refuzat oferta, spunând că are nevoie de sprijin militar, nu de plecare din țară. Replica sa — „am nevoie de arme, nu de un taxi” — a devenit ulterior un simbol al rezistenței ucrainene.

După patru ani de război, liderul de la Kiev afirmă că decizia de a rămâne în capitală a fost una crucială pentru moralul populației și al armatei din Ucraina .

Publicarea imaginilor din buncăre oferă o perspectivă rară asupra modului în care conducerea ucraineană a funcționat sub amenințarea constantă a bombardamentelor și transmite un mesaj de continuitate și determinare în fața agresiunii ruse.