Actualitate· 2 min citire

Primarul Braşovului: Migraţia din afara oraşului reprezintă o problemă pentru infrastructura şcolară

George Scripcaru, primarul Brașovului

George Scripcaru, primarul Brașovului

Scris deStoica Marian
Publicat24 iul. 2026, 15:14
Sursărealitatea.net

Infrastructura şcolară a municipiului Braşov nu face faţă cererilor venite din afara oraşului, a transmis, vineri, primarul George Scripcaru, după o întâlnire cu directorii de unităţi de învăţământ.

Tema principală a întâlnirii a fost legată de începerea lucrărilor reparaţii, igienizări şi modernizări în unităţile de învăţământ, astfel încât acestea să fie pregătite pentru începerea noului an şcolar din toamnă, cu acest prilej fiind, totodată, discutată şi problema cererilor numeroase din partea părinţilor care nu au domiciliu în Braşov.

'Dacă ne raportăm la cetăţenii care sunt, astăzi, cu acte cu domiciliul în Braşov, nu am avea o problemă pe infrastructura de învăţământ, nici pe creşe, nici pe grădiniţe, nici pe şcoli. Avem o problemă cu migraţia, migranţii care vin din afara municipiului Braşov. Suntem în proceduri de identificare de suprafeţe de teren în Tractorul, partea nouă, unde avem două hectare şi vom face acolo o şcoală nouă, cu săli de sport şi cu curţi şi cu anexe. În zona Coresi, la fel, o altă şcoală nouă, de la zero, cu tot ce înseamnă infrastructură şi cu dotări. De asemenea, în alte zone, în alte cartiere vom extinde sau vom dubla. Trebuie să investim şi să facem ca anumite spaţii, care sunt într-o stare nefuncţională sau de degradare, să poată să fie transformate în ceva benefic şi util pentru şcoală. În paralel, continuăm investiţiile deja începute', a declarat primarul municipiului Braşov.

Conform lui Scripcaru, majoritatea lucrărilor de reparaţii şi igienizări vor fi finalizate până la începerea noului an şcolar.

În cadrul întâlnirii, directorii au fost informaţi şi despre programul de acordare a voucherelor sportive, în valoare de 150 de lei, pentru elevii cu vârste între 6 şi 18 ani, cu domiciliul în municipiul Braşov, care sunt legitimaţi la un club sportiv din oraş. Acest program va demara în septembrie.

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Brașovgeorge scripcarupregatirean scolareducatie

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe