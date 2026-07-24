Primarul Braşovului: Migraţia din afara oraşului reprezintă o problemă pentru infrastructura şcolară

Publicat 24 iul. 2026, 15:14 Sursă realitatea.net

Infrastructura şcolară a municipiului Braşov nu face faţă cererilor venite din afara oraşului, a transmis, vineri, primarul George Scripcaru, după o întâlnire cu directorii de unităţi de învăţământ.

Distribuie articolul