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Actualitate· 2 min citire
Primarul Braşovului: Migraţia din afara oraşului reprezintă o problemă pentru infrastructura şcolară
George Scripcaru, primarul Brașovului
Publicat24 iul. 2026, 15:14
Sursărealitatea.net
Infrastructura şcolară a municipiului Braşov nu face faţă cererilor venite din afara oraşului, a transmis, vineri, primarul George Scripcaru, după o întâlnire cu directorii de unităţi de învăţământ.
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