Politica· 1 min citire

Prima reacție NATO după doborârea dronei, în exclusivitate pentru jurnalista Ana Maria Păcuraru

Cartierul general NATO

Cartierul general NATO

Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat24 iul. 2026, 13:40
SursăRealitatea Plus

Jurnalista Realitatea Plus a obținut, în exclusivitate, prima reacție a unor oficiali NATO în legătură cu doborârea unei drone de către Aviația Militară Română, pe teritoriul țării noastre. Detaliile au venit de la ambasadorul României pe lângă Alianța Nord‑Atlantică.

„Dan Neculăiescu, reprezentantul permanent al României la NATO a confirmat exclusiv pentru redacția noastră că aliații au fost informați oficial despre acest incident chiar din interiorul structurii de comandă NATO de la Bruxelles.

Mai mult, el a dezvăluit un detaliu esențial: prezența aeronavelor Eurofighter italiene, alături de F‑16 românești, nu a fost întâmplătoare, ci un răspuns direct al Italiei la o solicitare explicită a României de sprijin aerian suplimentar.

Deci nu vorbim despre opinia unui analist extern, ci despre poziția oficială a omului care reprezintă România chiar la sediul NATO din Bruxelles. Acesta a recunoscut că astfel de incidente <<au tot fost și probabil că vor mai fi>>, ceea ce este practic o confirmare instituțională că flancul estic se confruntă cu incursiuni repetate,” a transmis jurnalista

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