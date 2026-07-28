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Polițiștii din Brașov, în alertă! Caută un tânăr de 18 ani

Tânăr dispărut din Brașov

Tânăr dispărut din Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 18:37
Sursărealitatea.net

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui ȘARAMET IOAN-ADRIAN, în vârstă de 18 ani, care ar fi plecat de la domiciliul său, din localitatea Sohodol, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent.

Semnalmente:
înălțime - 1, 68 m, păr șaten tuns scurt.

Nu se cunosc detalii cu privire la articolele vestimentare purtate la momentul plecării.

Cei care dețin și pot furniza informații cu privire la persoana semnalată sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

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