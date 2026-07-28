Polițiștii din Brașov, în alertă! Caută un tânăr de 18 ani

Publicat 28 iul. 2026, 18:37 Sursă realitatea.net

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui ȘARAMET IOAN-ADRIAN, în vârstă de 18 ani, care ar fi plecat de la domiciliul său, din localitatea Sohodol, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent.

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