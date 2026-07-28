Trafic restricționat pe Autostrada A3 după ce un TIR a lovit glisiera și a luat foc. Circulația spre Brașov este oprită

Publicat 28 iul. 2026, 15:18 Sursă Realitatea.Net

Traficul rutier este afectat marți pe Autostrada A3 București–Brașov, după un incident produs în județul Ilfov. Un ansamblu de vehicule încărcat cu plăci ceramice a lovit glisiera mediană, a pătruns pe sensul opus de mers, iar ulterior autovehiculul a fost cuprins de flăcări. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

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