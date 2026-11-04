Percheziții la un dezvoltator imobiliar din Brașov, suspectat de evaziune fiscală și delapidare. Cum ar fi acționat

Un dezvoltator imobiliar din Brașov este anchetat într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, după ce ar fi vândut apartamente la prețuri mai mari decât cele trecute în contractele autentice.
Diferențele ar fi fost încasate în numerar și folosite în interes personal, iar prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 4,15 milioane de lei.
În acest caz, polițiștii au pus în aplicare, miercuri, 4 noiembrie 2026, nouă mandate de percheziție domiciliară. Acțiunea face parte din operațiunea „JUPITER” și este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.
Apartamente vândute la prețuri subdeclarate în acte
Potrivit anchetatorilor, administratorul firmei vizate ar fi promis și vândut, în perioada 2025–2026, apartamente într-un bloc finalizat în acest an.
Suspiciunea este că prețurile reale achitate de cumpărători nu ar fi fost trecute integral în documentele autentice. În contracte ar fi fost înscrise sume mai mici, astfel încât tranzacțiile să poată beneficia de cota redusă de TVA de 9%, calculată la valorile declarate.
Diferența dintre prețul real și cel menționat în acte ar fi fost încasată în numerar de dezvoltatorul imobiliar. Conform cercetărilor, banii ar fi fost folosiți în interes propriu. Prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 4.150.000 de lei.
Nouă percheziții în cadrul operațiunii JUPITER
Descinderile au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Brașov, sub coordonarea procurorului de caz.
Anchetatorii au urmărit să ridice documente, evidențe extracontabile și medii de stocare care ar putea conține informații relevante pentru dosar. De asemenea, au fost căutate sume de bani în numerar pentru care nu ar exista justificări legale.
La finalul perchezițiilor, o persoană urma să fie dusă la sediul IPJ Brașov pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale.
La acțiune au participat și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov, specialiști criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și inspectori ai Inspectoratului Județean în Construcții.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități presupus infracționale și a responsabilităților persoanelor implicate. Cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.