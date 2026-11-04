Percheziții la un dezvoltator imobiliar din Brașov, suspectat de evaziune fiscală și delapidare. Cum ar fi acționat

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 nov. 2026, 14:30

Un dezvoltator imobiliar din Brașov este anchetat într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, după ce ar fi vândut apartamente la prețuri mai mari decât cele trecute în contractele autentice.

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