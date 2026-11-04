Jurnalist sârb acreditat la Casa Albă, în direct cu Ana Maria Păcuraru: „Atmosfera e ca la o înmormântare!”

Publicat 4 nov. 2026, 14:23 Sursă realitatea.net

„Atmosfera de acolo (din tabăra republicanilor - n.r.) e ca la o înmormântare”, a relatat jurnalistul sârb Ognjen Medici, corespondent al Newsmax Balkans la Washington, în cadrul unei intervenții exclusive la emisiunea realizată de Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă. Medici a descris un climat de profundă dezamăgire în tabăra republicană, pe măsură ce victoria democrațșilor în amblele camere ale Congresului se contura tot mai clar.

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