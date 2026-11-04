Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Brașov! O persoană accidentată, recuperată dintr-o zonă greu accesibilă din Poiana Mărului

Salvamontiștii din Zărnești au intervenit în Poiana Mărului, Brașov, pentru salvarea unei persoane accidentate. Ploaia și frigul au îngreunat misiunea.
Misiune contracronometru pentru salvamontiștii din județul Brașov. Echipele de salvare au intervenit marți seară, în condiții meteorologice dificile, pentru recuperarea unei persoane accidentate într-o zonă greu accesibilă din comuna Poiana Mărului. Ploaia, temperaturile scăzute și lăsarea întunericului au îngreunat operațiunea, salvatorii fiind nevoiți să acționeze rapid pentru a evita apariția hipotermiei.
Salvamont Zărnești, solicitat să intervină pentru salvarea unei persoane accidentate
Serviciul Public Local Salvamont Zărnești a fost alertat prin intermediul Dispeceratului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov pentru a acorda sprijin unui echipaj SMURD.
Intervenția a avut loc într-o zonă dificil de accesat din comuna Poiana Mărului, unde o persoană avea nevoie de ajutor după ce se accidentase.
Salvamontiștii au fost nevoiți să gestioneze o situație complicată, atât din cauza terenului, cât și a condițiilor meteorologice nefavorabile.
Ploaia și frigul au îngreunat operațiunea de salvare
Potrivit reprezentanților Salvamont Zărnești, intervenția s-a desfășurat pe ploaie, la temperaturi scăzute și la o oră târzie, factori care au crescut riscurile pentru persoana accidentată.
Prioritatea echipelor de salvare a fost evacuarea victimei într-un timp cât mai scurt, pentru limitarea expunerii la frig și prevenirea hipotermiei.
Salvamontiștii au explicat că fiecare minut conta, având în vedere condițiile dificile în care se afla persoana care avea nevoie de ajutor.
Victima a fost evacuată în siguranță și predată echipajului SMURD
Intervenția s-a încheiat cu succes. Persoana accidentată a fost recuperată în siguranță de salvamontiști și predată ulterior echipajului SMURD, pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale necesare.
Reprezentanții Salvamont au transmis că rapiditatea intervenției a fost esențială pentru reducerea riscurilor asociate expunerii prelungite la temperaturi scăzute.
Acțiunea demonstrează încă o dată importanța colaborării dintre salvamontiști, echipajele SMURD și structurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență în gestionarea intervențiilor desfășurate în zone greu accesibile.