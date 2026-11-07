Percheziții de amploare în județul Brașov! 25 de tone de deșeuri găsite de oamenii legii

Publicat 7 nov. 2026, 13:23 Sursă realitatea.net

22 de percheziții în Tărlungeni, județul Brașov, într-un dosar privind gestionarea ilegală a deșeurilor. Polițiștii au descoperit 25 de tone de deșeuri și indicii de ardere ilegală.

Distribuie articolul