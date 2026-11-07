Percheziții de amploare în județul Brașov! 25 de tone de deșeuri găsite de oamenii legii

22 de percheziții în Tărlungeni, județul Brașov, într-un dosar privind gestionarea ilegală a deșeurilor. Polițiștii au descoperit 25 de tone de deșeuri și indicii de ardere ilegală.
O amplă acțiune a polițiștilor a avut loc în localitatea Tărlungeni, județul Brașov, unde au fost efectuate 22 de percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează gestionarea ilegală a deșeurilor. În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit aproximativ 25.000 de kilograme de deșeuri periculoase și nepericuloase, provenite în principal din activități de dezmembrări auto.
Acțiunea s-a desfășurat pe 6 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii naționale JUPITER, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române.
22 de percheziții în Tărlungeni într-un dosar privind deșeurile
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov au descins la mai multe adrese din localitatea Tărlungeni, într-o anchetă care vizează posibile încălcări ale legislației privind regimul deșeurilor.
La acțiune au participat și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Poliției Municipiului Săcele, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Biroului pentru Protecția Animalelor și Serviciului Criminalistic.
Intervenția a beneficiat și de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Brașov.
25 de tone de deșeuri, găsite în urma descinderilor
Una dintre cele mai importante descoperiri făcute de anchetatori a fost cantitatea de aproximativ 25 de tone de deșeuri periculoase și nepericuloase.
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, acestea proveneau în principal din activități de dezmembrări auto.
Întreaga cantitate de deșeuri a fost indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor și stabilirea provenienței, precum și a modului în care acestea au fost gestionate.
Suspiciuni privind arderea ilegală a deșeurilor
În timpul verificărilor, polițiștii au identificat și mai multe amplasamente care prezentau indicii că ar fi fost utilizate pentru arderea deșeurilor.
Anchetatorii au observat suprafețe afectate de foc, depuneri de cenușă și resturi carbonizate. Aceste elemente urmează să fie analizate în cadrul anchetei pentru stabilirea activităților desfășurate în respectivele locații.
De asemenea, au fost ridicate documente referitoare la proveniența autovehiculelor care ar fi fost dezmembrate, precum și trei telefoane mobile. Toate aceste bunuri și înscrisuri vor fi analizate și valorificate ca probe în dosarul penal.
Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.
Anchetatorii urmăresc să stabilească întreaga activitate infracțională, proveniența deșeurilor și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.
Acțiunea face parte din operațiunea JUPITER, o amplă campanie națională de combatere a infracționalității, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Poliției Române.