O femeie de 73 de ani salvată de la moarte de intervenția unei jandarmerițe

Un apel prin SNUAU 112 a alertat forțele de intervenție deoarece un bărbat le-a comunicat dispecerilor că soția sa este inconștientă.
Patrula mixtă de ordine publică, din care facea parte și angajata IJJ Brașov, plutonier major Neacșu Andreea, a primit sesizarea de la dispeceratul Poliției Stațiunii Râșnov și s-a deplasat de urgență la locul solicitării.
Ajunși la fața locului au găsit persoana căzută în holul locuinței, în stare de inconștiență și fără puls.
Fără să mai piardă vreo secundă, Andreea a început manevrele de resuscitare pe care le-a efectuat timp de câteva minute fără oprire, până la sosirea echipajului medical care a preluat cazul și a continuat procedurile medicale.
La scurt timp de la sosirea echipajului medical pacientei i-a fost restabilit pulsul, s-a reușit stabilizarea acesteia și a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.
Andreea face parte din structurile montane ale IJJ Brașov, la Postul de Jandarmi Montan Râșnov și, de-a lungul anilor, a participat la mai multe cursuri și instruiri unde a deprins și noțiuni de acordare a primului ajutor medical.