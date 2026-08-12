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Noi detalii despre accidentul cumplit din Brașov: șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie înainte să intre cu mașina în pietoni
Accident Brașov
Publicat12 aug. 2026, 10:29
SursăRealitatea.net
Primele ipoteze apar în ancheta deschisă după accidentul dramatic din Brașov în urma căruia doi oameni au murit, iar o a treia persoană a ajuns în stare gravă la spital. Potrivit informațiilor obținute pe surse, anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca șoferul să fi suferit o problemă medicală înainte ca mașina să intre în plin în pietoni, conform Realitatea PLUS.
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