Noi detalii despre accidentul cumplit din Brașov: șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie înainte să intre cu mașina în pietoni

Publicat 12 aug. 2026, 10:29 Sursă Realitatea.net

Primele ipoteze apar în ancheta deschisă după accidentul dramatic din Brașov în urma căruia doi oameni au murit, iar o a treia persoană a ajuns în stare gravă la spital. Potrivit informațiilor obținute pe surse, anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca șoferul să fi suferit o problemă medicală înainte ca mașina să intre în plin în pietoni, conform Realitatea PLUS.

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