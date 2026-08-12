Brașov: A treia victimă a accidentului din centrul orașului - în stare gravă, pe secția ATI a SCJU

Publicat 12 aug. 2026, 11:56 Sursă realitatea.net

Una dintre victimele accidentului produs marți seara, în centrul orașului Brașov, este în stare gravă, internată pe secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Brașov, cu politraumatisme, intubată și ventilată, au precizat reprezentanții spitalului.

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