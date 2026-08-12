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Brașov: A treia victimă a accidentului din centrul orașului - în stare gravă, pe secția ATI a SCJU

Accident grav în Brașov

Accident grav în Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 11:56
Sursărealitatea.net

Una dintre victimele accidentului produs marți seara, în centrul orașului Brașov, este în stare gravă, internată pe secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Brașov, cu politraumatisme, intubată și ventilată, au precizat reprezentanții spitalului.

Conform SCJU, și șoferul care a produs accidentul a fost adus la UPU, unde a fost consultat și i s-a recomandat internarea, dar a refuzat-o.

Două persoane au fost declarate decedate în urma accidentului petrecut marți seară pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov, în care un autoturism a lovit un grup de pietoni aflați pe trotuar.

Potrivit ISU Brașov, accidentul s-a produs în jurul orei 21:00, un autoturism lovind trei pietoni care se aflau pe trotuar.

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