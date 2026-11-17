Percheziții la un spital public din Brașov într-un dosar privind divulgarea unor informații confidențiale despre un concurs de angajare. O persoană a fost reținută.
Polițiștii brașoveni au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează posibile fapte asimilate infracțiunilor de corupție, în legătură cu organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi într-un spital public din județul Brașov. În urma acțiunilor, o persoană cercetată în dosar a fost reținută.
Acțiunea a avut loc la data de 16 noiembrie 2026 și a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.
Au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, unul la sediul unei instituții publice și celălalt la domiciliul unui angajat al acesteia, ambele locații fiind situate în județul Brașov.
Informații confidențiale, divulgate în timpul unui concurs de angajare
Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează activitatea unui angajat al unui spital public din județul Brașov, care, în cursul anului 2026, ar fi permis unor persoane neautorizate accesul la informații care nu erau destinate publicității.
Informațiile respective ar fi fost cunoscute de angajat în exercitarea atribuțiilor de serviciu și ar fi avut legătură cu organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi în cadrul unității medicale.
Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și pentru administrarea probatoriului.
Documente și medii de stocare, ridicate de polițiști
În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat mai multe documente și medii de stocare, considerate relevante pentru cercetările desfășurate în dosarul penal.
Totodată, a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele persoanei cercetate, iar mai multe persoane au fost audiate în calitate de martori.
La finalizarea activităților procedurale, o persoană a fost reținută.
Acțiunea polițiștilor a beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Brașov.
Autoritățile precizează că efectuarea urmăririi penale și dispunerea măsurilor procesuale reprezintă etape ale procesului penal și nu înfrâng, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.