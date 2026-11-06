Accident de muncă într-un poligon din Brașov. Un angajat a fost rănit în timp ce testa un dispozitiv exploziv

Publicat 6 nov. 2026, 11:43 Sursă Realitatea.Net

Un incident grav s-a produs într-un poligon din județul Brașov, unde un angajat în vârstă de 58 de ani a fost rănit în timpul unei operațiuni de testare a unui dispozitiv exploziv. Bărbatul lucra pentru o societate de profil și manipula un sistem care urma să fie supus unor verificări, însă acesta s-ar fi aprins accidental. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cum s-a produs accidentul de muncă.

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