Accident de muncă într-un poligon din Brașov. Un angajat a fost rănit în timp ce testa un dispozitiv exploziv

Un incident grav s-a produs într-un poligon din județul Brașov, unde un angajat în vârstă de 58 de ani a fost rănit în timpul unei operațiuni de testare a unui dispozitiv exploziv. Bărbatul lucra pentru o societate de profil și manipula un sistem care urma să fie supus unor verificări, însă acesta s-ar fi aprins accidental. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cum s-a produs accidentul de muncă.
Explozie accidentală într-un poligon din Brașov. Cum s-a produs incidentul
Evenimentul a fost semnalat la data de 5 noiembrie, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost anunțați despre producerea unui accident de muncă în incinta unui poligon aparținând unei societăți din județul Brașov.
Din primele verificări efectuate de oamenii legii a reieșit că bărbatul de 58 de ani, angajat al firmei respective, manipula un dispozitiv exploziv care urma să fie testat. În timpul acestei operațiuni, sistemul s-ar fi aprins accidental, provocând rănirea acestuia, arată news.ro.
Incidentul a avut loc în zona localității Sânpetru, iar autoritățile au intervenit pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.
Polițiștii au deschis dosar penal după accidentul de muncă
La locul incidentului a fost trimisă o echipă formată din polițiști ai Secției de Poliție Rurală Feldioara, specialiști ai Serviciului Criminalistic și reprezentanți ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.
În acest caz a fost deschis un dosar penal, cercetările vizând trei infracțiuni:
- vătămare corporală din culpă;
- neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă;
- nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.
Anchetatorii încearcă să stabilească dacă au fost respectate toate regulile de protecție a muncii și care au fost împrejurările exacte în care dispozitivul exploziv s-a declanșat accidental.
Ce spun autoritățile despre incidentul din poligonul Sânpetru
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au confirmat producerea accidentului și au precizat că verificările sunt în desfășurare.
La finalizarea cercetărilor vor fi stabilite responsabilitățile și vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Deocamdată, ancheta urmărește să clarifice modul în care s-a produs aprinderea accidentală a dispozitivului și dacă au existat nereguli în respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.