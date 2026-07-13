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Actualitate· 2 min citire
Zi de foc pentru salvamontiști. 16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
FOTO: Facebook
Publicat13 iul. 2026, 10:06
SursăRealitatea.Net
Salvamontiștii din întreaga țară au avut parte de o nouă zi de foc. Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 18 apeluri de urgență pentru persoane aflate în dificultate pe munte. În urma intervențiilor, 16 persoane au fost salvate, iar șase dintre acestea au ajuns la spital.
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