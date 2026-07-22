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Actualitate· 1 min citire
Accident cu 5 victime, pe DN1, lângă Perșani!
Autoturism răsturnat pe DN1 / FOTO: ISU Brașov
Publicat22 iul. 2026, 10:22
Sursărealitatea.net
În urma evenimentului de pe DN1, cinci persoane ocupante în autoturism au suferit leziuni și beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate.
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