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Accident cu 5 victime, pe DN1, lângă Perșani!

Autoturism răsturnat pe DN1 / FOTO: ISU Brașov

Autoturism răsturnat pe DN1 / FOTO: ISU Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat22 iul. 2026, 10:22
Sursărealitatea.net

În urma evenimentului de pe DN1, cinci persoane ocupante în autoturism au suferit leziuni și beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate.

La acest moment, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1, în apropiere de localitatea Perșani, ca urmare a producerii unui accident rutier

Potrivit IPJ Brașov, conducătorul unui autoturism ar fi pierdut controlul vehiculului și s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile, pe sensul opus de mers.

5 victime pe DN1

În urma evenimentului de pe DN1, cinci persoane ocupante în autoturism au suferit leziuni și beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul autoturismului a fost testat de polițiști pentru consumul de alcool, rezultatul fiind negativ.

Pentru desfășurarea circulației fără alte incidente, un echipaj de poliție este prezent pe DN1 și dirijează traficul în mod alternativ.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto:

Să manifeste prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum;

Să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la locul accidentului.

Traficul va fi reluat în integralitate după finalizarea activităților și îndepărtarea vehiculului avariat.

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