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Haos pe ruta București – Brașov. Călătorii așteaptă până la 60 de minute din cauza unei defecțiuni. Anunțul CFR

Tren CFR

Tren CFR

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat11 iul. 2026, 23:00
SursăRealitatea.net

Circulația trenurilor de călători pe ruta București – Ploiești – Brașov se desfășoară în continuare cu întârzieri cuprinse între 30 și 60 de minute, a anunțat sâmbătă seara CFR Călători.

Problemele sunt provocate de o defecțiune apărută la infrastructura feroviară pe secțiunea Timișu de Sus – Predeal. Până în prezent, deranjamentul nu a fost remediat, astfel că trenurile care circulă pe această rută continuă să ajungă cu întârziere.

Trenurile au întârzieri între 30 și 60 de minute

CFR Călători a transmis că situația afectează circulația trenurilor pe una dintre cele mai aglomerate rute feroviare din țară.

„CFR Călători informează că, astăzi, 11 iulie 2026, circulaţia trenurilor de călători pe relaţia Bucureşti – Ploieşti – Braşov se desfăşoară în continuare cu întârzieri cuprinse între 30 şi 60 de minute, ca urmare a deranjamentului la infrastructura feroviară produs pe secţiunea Timişu de Sus – Predeal, care până în prezent nu a fost remediat”, anunţă compania într-un comunicat oficial.

De unde pot afla călătorii informații despre circulația trenurilor

Compania precizează că pasagerii pot obține informații suplimentare despre situația de pe calea ferată de la administratorul infrastructurii feroviare, CNCF CFR S.A.

„CFR Călători regretă disconfortul creat pasagerilor şi le mulţumeşte pentru înţelegere”, mai transmite comunicatul oficial.

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