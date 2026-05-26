Ferrari intră în era electrică. A lansat Luce, modelul de peste 500.000 de euro
Ferrari a prezentat oficial primul său automobil complet electric, Luce, un model care marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria constructorului italian și intrarea sa în noua etapă a electrificării.
Noul model, al cărui nume înseamnă „lumină” în limba italiană, vine cu un design diferit față de liniile clasice Ferrari și adoptă o configurație cu patru uși. Mașina poate depăși pragul de 300 km/h, iar prețul de pornire trece de 500.000 de euro.
Din punct de vedere tehnic, automobilul este echipat cu patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată, dezvoltând o putere totală de 1.035 de cai putere.
Performanțele anunțate sunt impresionante: accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în aproximativ 2,5 secunde, viteza maximă ajunge la 309 km/h, iar autonomia estimată cu bateria complet încărcată este de aproximativ 530 de kilometri.
Modelul utilizează o baterie de 122 kWh și o arhitectură electrică de 800 V. Deși are o lungime de aproximativ cinci metri și o greutate de 2.260 de kilograme, constructorul italian promite performanțe la nivelul standardelor cu care și-a obișnuit clienții.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, dezvoltarea designului a inclus și colaborarea cu LoveFrom, studioul creat de Jony Ive, fost designer al Apple. Modelul propune astfel o combinație între ADN-ul sportiv Ferrari și o abordare modernă, adaptată noii generații de automobile electrice.
