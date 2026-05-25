Gigi Becali a explodat după atacul lui Mihai Rotaru: „Eu sunt împărat, el nici Oltenia nu o poate cuceri”

Conflictul verbal dintre Gigi Becali și Mihai Rotaru a continuat după declarațiile făcute de patronul formației din Craiova, care a spus că evită să îl urmărească pe omul de afaceri la televizor și că nu dorește să fie parte din ceea ce a numit „becalizarea” României.

Replica lui Becali nu a întârziat să apară, iar finanțatorul FCSB a avut un discurs dur la adresa rivalului său, pe care l-a acuzat de invidie și răutate.

„România s-a «becalizat» după împărat. Dacă lumea mă urmărește și mă apreciază, ce să fac? Dacă era prieten cu mine, se bucura. Așa înseamnă că e invidios și răutăcios”, a declarat Gigi Becali.

Patronul FCSB a susținut că rivalul său nu are influența pe care încearcă să o proiecteze și a făcut inclusiv referire la situația din Oltenia și la rolul unor lideri politici locali.

Omul de afaceri a transmis și că nu mai intenționează să îi acorde atenție lui Mihai Rotaru și a afirmat că rivalitatea dintre cei doi se va muta pe teren în sezonul următor.

„Eu sunt Becali și el este Rotaru. Nici Oltenia nu poate să o «rotarizeze». Cu mine concurență nu mai poate să facă. Sunt prea puternic. La fotbal se mai poate întâmpla să pierzi un an, dar în rest nu”, a mai spus patronul FCSB.

Gigi Becali a adăugat că succesul său de imagine vine din popularitatea construită în timp și a respins ideea că ar exista un mecanism prin care ar domina spațiul public.

În final, finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că își dorește ca rivalitatea sportivă să continue pe teren și s-a arătat convins că echipa sa va rămâne în lupta pentru obiectivele importante și în sezonul viitor.