Caz șocant: doi frați de 3 și 5 ani, abandonați pe un drum după ce au fost legați la ochi de propria mamă

Doi copii de doar 3 și 5 ani au fost găsiți abandonați într-o zonă izolată din Portugalia, după ce mama lor și partenerul acesteia i-ar fi lăsat singuri la aproximativ 2.000 de kilometri distanță de casă. Povestea celor doi frați a stârnit emoție și revoltă la nivel internațional.

Copiii au fost abandonați după un pretext incredibil

Micuții, identificați drept Zacharie și Barthélémy, sunt cetățeni francezi și dispăruseră încă din 11 mai.

Potrivit informațiilor apărute în presa portugheză, mama le-ar fi spus copiilor că îi duce într-o pădure pentru a căuta o jucărie. La un moment dat, cei doi ar fi fost legați la ochi și abandonați într-o zonă izolată de lângă drumul dintre Comporta și Alcácer do Sal.

În rucsacurile lor, anchetatorii au găsit câteva haine de schimb, portocale și două sticle cu apă.

Un șofer a descoperit copiii pe marginea drumului

După ore întregi petrecute singuri, cei doi frați au fost observați de un șofer care a alertat autoritățile.

Copiii au fost găsiți dezorientați, într-o localitate din apropierea drumului care leagă Comporta de Alcácer do Sal.

Autoritățile portugheze au început imediat o amplă anchetă, luând inițial în calcul inclusiv varianta unei răpiri.

Mama și iubitul ei au fost arestați

La aproape două zile după descoperirea copiilor, mama acestora și partenerul ei au fost localizați și arestați în Fátima, la aproximativ 200 de kilometri distanță de locul unde au fost găsiți minorii.

Între timp, bunica maternă și tatăl biologic al copiilor au depus plângeri pentru răpire.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivele care au dus la abandonarea copiilor într-o zonă izolată.

Un alt copil al femeii ar fi fost abandonat

În timpul investigațiilor, polițiștii au descoperit într-o locuință și un alt copil al femeii, un adolescent în vârstă de 16 ani, despre care presa locală susține că ar fi fost și el abandonat.

Potrivit publicațiilor franceze, partenerul femeii ar fi fost în trecut ofițer de poliție și ar avea antecedente legate de acuzații de hărțuire și violență domestică.

Povestea celor doi frați abandonați în Portugalia a provocat reacții puternice pe rețelele sociale și în presa internațională.

Mulți oameni s-au declarat șocați de modul în care copiii au fost lăsați singuri într-o zonă necunoscută, fără sprijin și fără posibilitatea de a se întoarce acasă.