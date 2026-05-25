Tragedie la Brașov! Bărbat mort după explozia unui utilaj

A doua victimă este în stare gravă!

Astăzi, în jurul orei 10:20, pompierii brașoveni au fost anunțați despre producerea unui incident între localitățile Șoarș și Bărcut. Din primele informații, două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse la un utilaj.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje din cadrul Detașamentului Făgăraș cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim-ajutor calificat. În sprijin s-a deplasat și elicopterul SMURD.

La sosirea echipajelor operative, au fost identificate 2 victime de sex masculin.

Din păcate, una dintre victime a prezentat leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acesteia.

Celei de-a doua victime, politraumatizată, i s-au acordat îngrijiri medicale la fata locului, ulterior fiind preluată de către elicopterul SMURD pentru a fi transportată spre spital pentru investigații suplimentare.