Declarație controversată la Budapesta: Péter Szijjártó confirmă discuții cu Moscova în paralel cu întâlnirile UE

Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat că menține contacte regulate cu mai mulți parteneri internaționali, inclusiv cu Rusia, atât înainte, cât și după reuniunile dedicate politicii externe din cadrul Uniunii Europene.

Oficialul ungar a precizat că dialogul nu se limitează la Moscova, menționând că poartă discuții și cu reprezentanți din Statele Unite, Turcia, Israel sau Serbia.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui miting electoral, unde Szijjártó a subliniat că deciziile luate la nivel european influențează direct relațiile externe ale Budapestei. În acest context, el a apărat necesitatea dialogului cu state din afara blocului comunitar, afirmând că diplomația presupune comunicare constantă cu liderii altor țări.

Afirmațiile vin pe fondul unor controverse generate de o anchetă publicată de The Washington Post, care susține că autoritățile de la Budapesta ar fi menținut legături apropiate cu Kremlinul inclusiv în timpul reuniunilor europene.

Potrivit aceleiași surse, ministrul ungar ar fi folosit pauzele dintre întâlniri pentru a transmite informații către partea rusă.

În reacție, Szijjártó a respins acuzațiile și l-a criticat pe premierul Poloniei, Donald Tusk, după ce acesta a afirmat public că astfel de dezvăluiri nu sunt surprinzătoare și că existau suspiciuni de mai mult timp.