Criză la Tottenham Hotspur: antrenorul lui Radu Drăgușin, pus la zid: „Nu poate continua!”

Situația de la Tottenham Hotspur devine tot mai complicată, iar schimbarea de pe banca tehnică nu pare să fi adus rezultatele așteptate. Numirea lui Igor Tudor în locul lui Thomas Frank este deja contestată, după o serie slabă de rezultate.

Echipa în care evoluează Radu Drăgușin vine după un eșec sever, 0-3 cu Nottingham Forest, iar viitorul antrenorului croat pare incert. Bilanțul acestuia este unul modest: o victorie, un egal și cinci înfrângeri.

Londonezii vor avea acum o pauză de aproximativ trei săptămâni, perioadă în care nu vor disputa meciuri oficiale, context pe care unii îl consideră ideal pentru o schimbare pe banca tehnică.

Fostul internațional englez Danny Murphy, care a evoluat în trecut și pentru Tottenham, dar și pentru cluburi precum Liverpool FC sau Fulham FC, consideră că demiterea lui Tudor este inevitabilă.

Acesta a descris atmosfera din echipă drept una dificilă, sugerând că jucătorii sunt afectați de contextul actual și că singurele soluții sunt fie o serie de victorii, fie o schimbare de antrenor.

Murphy este de părere că oficialii clubului ar putea profita de pauza competițională pentru a lua o decizie radicală, mai ales în condițiile în care rezultatele întârzie să apară.

Chiar dacă au existat câteva meciuri în care echipa a arătat semne de revenire, precum remiza cu Liverpool FC sau victoria spectaculoasă cu Atlético Madrid, inconsistența rămâne principala problemă.

Ultimul eșec a readus însă presiunea la cote maxime, iar schimbările făcute în timpul jocului nu au avut efectul dorit, echipa arătând chiar mai vulnerabilă în repriza secundă.