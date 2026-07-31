10 perchezitii în Braşov într-un dosar de infracţiuni silvice.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Brașov – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus în executare, în perioada 28-30 iulie a.c., 10 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, care vizează săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, delapidare, fals informatic, introducerea, modificarea sau ștergerea datelor informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, înșelăciune și abuz în serviciu.
Perchezițiile au vizat domiciliile mai multor persoane fizice și juridice, printre care și sediul unui ocol silvic din județul Brașov. Astfel, pentru completarea materialului probator, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate mai multe categorii de bunuri de interes în cauză și indisponibilizată o cantitate de material lemnos de diferite specii, precum și mai multe motofierăstraie.
Totodată, în urma perchezițiilor, 14 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție în baza unor mandate de aducere, iar după administrarea materialului probator până în acest moment, față de trei bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 41 de ani, angajați silvici, a fost dispusă măsura reținerii și introducerii acestora în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă a I.P.J. Brașov, pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi, 31 iulie, să fie prezentați procurorului de caz în vederea luării unei măsuri corespunzătoare
Acțiunea a beneficiat de sprijinul altor structuri de poliție din cadrul I.P.J. Brașov, respectiv polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Secției de Poliție Rurală Feldioara, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și reprezentanți din cadrul Gărzii Forestiere Brașov.
În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale.