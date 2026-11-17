Autostrada A13 Brașov–Bacău, întârziată cu peste un an
Autostrada A13 Brașov–Bacău
Studiul de fezabilitate pentru Autostrada A13 Brașov–Bacău a fost amânat până în martie 2028. Întregul contract are termen în aprilie 2036.
Proiectul Autostrăzii A13 Brașov–Bacău înregistrează o nouă întârziere. Termenul pentru finalizarea studiului de fezabilitate a fost prelungit până în martie 2028, cu peste un an față de calendarul inițial. În același timp, finalizarea întregului contract, care include și asistența tehnică pentru etapele de proiectare și execuție, este estimată pentru aprilie 2036.
Potrivit informațiilor prezentate de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), studiul de fezabilitate este realizat în proporție de aproximativ 52,35%. Contractul pentru elaborarea documentației este derulat de compania Consitrans SRL.
Când va fi gata studiul de fezabilitate pentru Autostrada Brașov–Bacău
Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate a fost semnat la 22 iulie 2024, iar ordinul de începere a activităților a fost emis la 26 septembrie 2024. Valoarea contractului este de 81,2 milioane de lei, fără TVA.
Calendarul inițial prevedea 24 de luni pentru elaborarea studiului de fezabilitate și 28 de luni pentru serviciile aferente și conexe acestei etape. Ulterior, durata serviciilor a fost extinsă la 41 de luni și 12 zile.
Astfel, termenul pentru finalizarea acestora a fost modificat de la 26 ianuarie 2027 la 9 martie 2028.
Prelungirea influențează și calendarul întregului contract. Noua dată de finalizare este 7 aprilie 2036, față de termenul inițial, stabilit pentru 26 februarie 2035.
În ce stadiu se află lucrările pregătitoare
Datele comunicate de CNIR arată că studiul de fezabilitate a ajuns la un progres de 52,35%. Investigațiile geotehnice de teren sunt realizate în proporție de 74,32%, în timp ce ridicările topografice au fost finalizate integral.
Încercările de laborator geotehnic au ajuns la 38,60% din volumul estimat. În paralel, investigațiile arheologice continuă, iar activitățile de deminare au fost încheiate.
Activitățile de proiectare sunt în desfășurare pe sectorul cuprins între kilometrii 13 și 41. În această etapă, documentația este corelată cu ridicările topografice realizate în martie 2026, iar soluțiile pentru drumuri, poduri și lucrările de consolidare sunt adaptate condițiilor identificate în teren.
Autostrada A13 Brașov–Bacău va avea aproximativ 174 de kilometri
Viitoarea Autostradă A13 Brașov–Bacău este un proiect major de infrastructură, cu o lungime estimată la aproximativ 174 de kilometri. Traseul va traversa județele Brașov, Covasna și Bacău și va fi împărțit în cinci loturi, fiecare proiectat să poată funcționa independent.
Pe traseu sunt prevăzute 15 noduri rutiere. Autostrada va asigura legătura cu viitoarea Autostradă Sibiu–Făgăraș–Brașov, în zona Codlea, și cu Autostrada Moldovei A7, în apropiere de Răcăciuni.
După finalizarea studiului de fezabilitate vor putea fi stabilite soluțiile tehnice și indicatorii economici necesari etapelor următoare ale proiectului.
Noua amânare prelungește perioada de pregătire a Autostrăzii A13, una dintre investițiile de infrastructură așteptate în regiunea Moldovei și în zona Brașovului.
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