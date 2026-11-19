Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 nov. 2026, 18:45

Liderul PNL Giurgiu, Toma Petcu, anunță o poziție fermă împotriva actualei conduceri a Partidului Național Liberal și își exprimă susținerea pentru Alin Tișe în cursa pentru președinția formațiunii. Decizia a fost luată în unanimitate, în urma unei întâlniri la care au participat cei 44 de primari liberali din județ și cei doi deputați PNL, Aneta Matei și Andrei Alexandru. Liberalii din Giurgiu solicită organizarea alegerilor interne de jos în sus, începând cu organizațiile locale și județene și continuând cu alegerea conducerii naționale. Totodată, Toma Petcu îl critică direct pe Ilie Bolojan, acuzându-l că menține un sistem de interimate pentru a-și conserva influența asupra partidului.

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