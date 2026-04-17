Biletele la tratament balnear în 2026 au fost aprobate oficial. Cine poate merge gratuit și ce prevede noul program

Ministerul Finanțelor a avizat oficial proiectul privind acordarea biletelor de tratament balnear pentru anul 2026, inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și derulat prin Casa Națională de Pensii Publice. Măsura intră în circuitul guvernamental după transmiterea documentației la finalul lunii martie 2026 și stabilește cadrul financiar pentru unul dintre cele mai importante programe de sprijin social destinate pensionarilor și asiguraților.

Bugetul total aprobat pentru derularea programului se ridică la 410 milioane lei, sumă destinată finanțării tratamentelor balneare în unități de profil din întreaga țară.

Ministerul Finanțelor confirmă finanțarea programului

Avizul acordat de Ministerul Finanțelor confirmă susținerea guvernamentală pentru continuarea programului de tratament balnear și în 2026, cu accent pe componenta socială și medicală a acestuia. Documentul a fost analizat în cadrul procedurilor tehnico-economice obișnuite, după ce au fost completate toate solicitările suplimentare transmise de specialiștii instituției.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat rolul mai larg al acestui tip de sprijin, dincolo de componenta strict socială.

„Ministerul Finanțelor susține toate măsurile care au un impact direct asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect și ne menținem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiții de responsabilitate și transparență.

Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiție în sănătatea oamenilor și în capacitatea lor de a rămâne activi. În același timp, contribuim la susținerea unui sector economic important pentru România”, a declarat Alexandru Nazare.

Oficialul a punctat și impactul economic indirect al programului, în contextul în care stațiunile balneare depind în mare măsură de fluxul constant de beneficiari din sistemul public.

Peste 50.000 de bilete și condiții de acordare

Pentru anul 2026, programul prevede acordarea a până la 50.896 de bilete de tratament balnear. Acestea vor fi distribuite în mai multe serii de tratament, în unități aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, dar și în alte structuri contractate, în funcție de necesar și capacitatea de cazare disponibilă.

Executivul a stabilit și posibilitatea suplimentării numărului de bilete prin contracte cu unități de profil externe, în limita fondurilor aprobate. Măsura are rolul de a adapta programul la cererea reală din teren și la capacitatea efectivă a stațiunilor.

Un element important îl reprezintă și componenta socială a programului. Până la 15% din totalul biletelor vor fi acordate gratuit pentru persoanele care beneficiază de legislație cu caracter reparatoriu, categorie care include persoane cu drepturi speciale recunoscute prin lege.

Cine sunt beneficiarii și ce urmărește programul

Beneficiarii direcți ai programului sunt pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii. Biletele de tratament sunt destinate atât recuperării medicale, cât și prevenirii unor afecțiuni, în special în cazul persoanelor vârstnice sau cu probleme de sănătate cronice.

Autoritățile susțin că acest tip de intervenție are un dublu rol: îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor și reducerea presiunii asupra sistemului public de sănătate, prin programe de recuperare și prevenție.

Cum a fost avizat proiectul la nivel guvernamental

Ministerul Finanțelor a precizat că procesul de avizare a respectat procedurile standard de analiză bugetară și tehnică, iar aprobarea a venit după ce toate completările necesare au fost transmise de Ministerul Muncii.

Potrivit instituției, eficiența procesului depinde atât de calendarul de transmitere a documentelor, cât și de calitatea și completitudinea acestora, iar în acest caz analiza a fost finalizată după ultima rundă de clarificări din aprilie 2026.

Prin avizarea acestui proiect, autoritățile deschid practic calea pentru implementarea programului de tratament balnear în 2026, într-un cadru stabil, cu finanțare asigurată și reguli clare de distribuire a biletelor către beneficiari.