Advertising
Actualitate· 1 min citire
Ursoaică cu doi pui, semnalată pe o stradă din Vulcan. Autoritățile au emis RO-Alert
1 iun. 2026, 14:17
FOTO: Arhivă
Articol scris de Scris de Realitatea de Brasov
Locuitorii din municipiul Vulcan au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert după ce o ursoaică însoțită de doi pui a fost observată luni pe o stradă din municipiu. Autoritățile le recomandă oamenilor să evite zona și să respecte măsurile de siguranță.
"A fost semnalată prezenţa unei ursoaice cu doi pui, în localitatea Vulcan, strada Paroşeni", anunţă, luni, ISU Hunedoara.
Sursa citată a precizat că, pentru avertizarea populaţiei, a fost emis mesaj RO-Alert.
În tot mai multe localităţi din ţară prezenţa urşilor este aproape zilnică, fiind constant transmise mesaje de avertizare pentru populaţie.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:41 - Tânăr de 24 de ani, în stare gravă după ce a fost înjunghiat pe o stradă din Brăila. Agresorul, reținut
- 16:54 - Un joc periculos s-a terminat la spital. Copil de 12 ani, electrocutat în Gara Târgu-Neamț
- 16:26 - Cristian Mungiu trage un nou semnal de alarmă: „Caravana de film a devenit o necesitate, nu o excepție”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News