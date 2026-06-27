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Au fost înregistrate primele victime ale caniculei

ambulanță

ambulanță

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 16:26

O femeie în vârstă de 75 de ani, din Iași, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i s-a făcut rău din cauza căldurii, în timp ce se afla într-o stație de autobuz.

Potrivit primelor informații, femeia a suferit o lipotimie (stare de leșin) provocată de temperaturile ridicate și a fost găsită policontuzionată după cădere. Echipajul medical a intervenit și i-a acordat îngrijiri, victima fiind evaluată pentru traumatismele suferite

Și la Brașov, o femeie a avut nevoie de intervenția echipajelor de urgență după ce a leșinat în apropierea unui mall.

După stabilizarea stării de sănătate, victima a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale suplimentare.

Medicii recomandă persoanelor vârstnice să evite expunerea prelungită la soare în perioadele cu temperaturi extreme, să se hidrateze corespunzător și să solicite ajutor la primele semne de rău.

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