Alunecare de teren într-o zonă turistică din Brașov. Există riscul prăbușirii mai multor arbori
Alunecare de teren într-o zonă turistică din Brașov. Există riscul prăbușirii mai multor arbori
O alunecare de teren s-a produs, joi după-amiază, la Pietrele lui Solomon, o zonă intens frecventată de turişti şi de loclnici, în municipiul Braşov. Accesul în zonă a fost restricţionat, deoarece există riscul ca valul de pământ dislocat să antreneze mai mulţi arbori, care să se prăbuşească.
Alunecarea de teren din cartierul Şchei din municipiul Braşov s-a produs în locul cunoscut sub denumirea de Pietrele lui Solomon, spre drumul forestier. Primăria Braşov anunţă, joi seară, că accesul în acea zonă a fost restricţionat.
”Există riscul să se mai prăbuşească şi alţi arbori. Administratorul public Laszlo Barabas şi angajaţii Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sunt la faţa locului. După securizare zonei şi după verificarea zonelor de stâncă, pentru a se asigura ca nu mai există riscul prăbuşirii altor bucăţi de stâncă, se va interveni pentru eliberarea drumului”, informează Primăria Municipiului Brașov.
Potrivit reprezentanților instituției, vineri dimineaţă salvamontiştii vor verifica zona, iar după această operaţiune vor începe lucrările de curăţare.
