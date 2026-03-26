Adrian Mutu, optimist înainte de Turcia – România: unde vede meciul și ce scor anticipează

Adrian Mutu este încrezător în șansele naționalei României înaintea confruntării cu Turcia, din semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

Fostul internațional consideră că, deși echipa pregătită de Mircea Lucescu pornește cu șansa a doua, presiunea mai mare este pe gazde, care joacă în fața propriilor suporteri.

Mutu a explicat că începutul meciului va fi decisiv, iar „tricolorii” trebuie să reziste asaltului ofensiv al turcilor pentru a putea profita ulterior pe contraatac.

„Eu sunt în Turcia, sunt la Istanbul. Abia ce am ajuns acum două ore, sunt la hotel chiar lângă stadion, voi vedea meciul live. Sunt o mulțime de români, tot hotelul plin de români, și mai cunoscuți și oameni obișnuiți. Naționala va avea parte de o susținere mare. Echipa națională cred că pleacă cu a doua șansă, chiar dacă eu cel puțin sunt foarte optimist.

Depinde de cum vom rezista în primele minute, va fi o atmosferă infernală, turcii vor începe tare. Dacă vom rezista în primele minute, avem jucători care pot pune probleme pe contraatac.

Poate putem da chiar și lovitura de grație pe final. Eu am spus 1-0 pentru echipa României. Rămâne de văzut ce a pregătit Mircea Lucescu din punct de vedere tactic”, a declarat Adrian Mutu.

Fostul atacant va urmări partida chiar din Istanbul, unde atmosfera se anunță una incendiară pentru acest duel decisiv.