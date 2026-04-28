Acțiune de amploare a polițiștilor în Brașov: aproape 900 de persoane legitimate și amenzi de peste 47.000 de lei

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au desfășurat o acțiune cu efective mărite, organizată pe mai multe intervale orare.

Activitățile au avut ca obiectiv principal menținerea ordinii și siguranței publice, dar și creșterea gradului de siguranță rutieră în municipiul Brașov și în zona de competență a Secției de Poliție Rurală Feldioara.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Secțiilor de Poliție 1-5, Biroului de Investigații Criminale, Biroului pentru Centrul Universitar Brașov, Poliției Stațiunii Poiana Brașov și Secției de Poliție Rurală Feldioara. De asemenea, au fost cooptați polițiști de la Serviciul Rutier, Secția Regională de Poliție Transporturi Brașov și Serviciul Criminalistic.

Verificările au vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale îndreptate împotriva persoanelor și patrimoniului, precum și identificarea riscurilor din trafic. În cadrul activităților, polițiștii au legitimat aproape 900 de persoane și au verificat peste 400 de autoturisme. Totodată, au fost efectuate testări pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 118 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 47.000 de lei. Cele mai multe amenzi au vizat abateri de la regimul circulației rutiere, dar au fost sancționate și încălcări ale normelor de conviețuire socială.

De asemenea, polițiștii au retras 7 certificate de înmatriculare din cauza unor defecțiuni tehnice și au reținut 5 permise de conducere, dintre care 4 pentru conducere sub influența alcoolului.

Reprezentanții Poliției au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea siguranței cetățenilor și a ordinii publice în municipiul Brașov.