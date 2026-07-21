Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier ar fi explodat și este în flăcări, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Publicat 21 iul. 2026, 08:43 Actualizat 21 iul. 2026, 09:11 Sursă realitatea.net

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Nava avea ca desinație portul Sulina, iar potrivit Realitatea Plus, deflagrația ar fi fost provocată de contacul cu o mină marină.

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