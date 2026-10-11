Handbal feminin: Corona Brașov s-a calificat în turul al treilea al European League

Corona Brașov a reușit să se califice în turul al treilea al European League, deși a înregistrat o înfrângere în fața formației Steaua Roșie Belgrad.
Echipa din Brașov a avansat în faza următoare a competiției europene. Calificarea s-a concretizat în ciuda rezultatului negativ obținut în confruntarea cu Steaua Roșie Belgrad.
Echipa Corona Braşov s-a calificat sâmbătă, în deplasare, în turul III al European League, deşi a pierdut manşa retur din turul al doilea, cu Steaua Roşie Belgrad, scor 26-28 (15-16).
Principalele marcatoare ale meciului au fost Stamenic 7 goluri, Simic 6, Majkic 4, pentru gazde, respectiv Balsam 6, Grozav 5, Makeeva 4, pentru Corona Braşov.
În prima manşă, Corona Braşov s-a impus pe teren propriu cu scorul de 32-25. Cu 58-53 la general, Corona se califică în faza următoare a European League.
Tot în turul secund joacă, sâmbătă, şi SCM Rm. Vâlcea (39-24 cu Tussies Metzingen în manşa tur).
Partidele din turul III vor avea loc între 7-15 noiembrie, pentru calificarea în faza grupelor. Dunărea Brăila a fost repartizată direct în turul III.