România ar putea avea energie cu până la 30% mai ieftină. Planul ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, propus pentru următorii ani
Dumitru Chisăliță
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a vorbit la Realitatea PLUS despre un plan energetic până în 2030, bazat pe cel puțin trei mari producători care să combine mai multe surse de energie. Printre propuneri se numără investițiile în regenerabile cu stocare, un program pentru scoaterea consumatorilor vulnerabili din sărăcie energetică și o decizie privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești.
Mixuri energetice pentru reducerea prețului electricității
Un plan de măsuri pentru sectorul energetic, cu orizontul anului 2030, ar putea avea la bază dezvoltarea unor mari producători care să combine mai multe tehnologii și surse de energie. Dumitru Chisăliță susține că un asemenea model ar putea permite furnizarea electricității la prețuri cu până la 30% mai mici decât în cazul companiilor care utilizează o singură tehnologie.
Este un plan de măsuri până în 2030 pe care l-am luat în considerare, în care am plecat de la bucăți mici, adică trecem iarna, mergem pe anul următor, trecem încă un an. Iar elementul cu care credem că este ceea ce putem într-adevăr să facem sunt mixuri energetice de echilibrare, deci exact aceste mixuri de costuri. Noi am gândit trei campioni de energie, sau mă rog, minim trei campioni și plecând de la o situație care România a mai trăit-o. Se întâmpla în 1924, atunci când Brătianu, când I.C. Brătianu a venit și a înțeles că cele mai multe companii de gaz care s-au dezvoltat atunci au început să se canibalizeze, să crească prețul. Și au dat ordin, zona metan care era companie mixtă, stat și privat, să fuzioneze, să achiziționeze, să înglobeze companiile și s-a ajuns la acel mix de costuri așa cum cred și eu că se poate aplica în momentul de față.
a declarat Dumitru Chisăliță
Chisăliță a invocat și existența unei companii din România care ar fi aplicat deja un asemenea model, prin combinarea mai multor tehnologii de producere și stocare a energiei. Potrivit acestuia, rezultatul ar fi un cost de furnizare semnificativ mai mic.
Un alt element. În momentul de față există cel puțin o companie în România care a făcut acest exemplu practic. Deci a luat fotovoltaic, a luat cogenerare, energie electrică pe gaz, a luat stocare și a făcut acest mix. În momentul de față are capacitatea să vândă cu până la 30% mai ieftin energia electrică decât dacă ar fi avut un singur model.
a spus Dumitru Chisăliță
Investițiile în regenerabile ar trebui însoțite obligatoriu de stocare
Un alt punct important al planului vizează investițiile în sectorul energetic. Chisăliță consideră că dezvoltarea capacităților de producție din surse regenerabile trebuie corelată cu soluții de stocare, astfel încât energia produsă să poată fi utilizată în mod eficient.
Cred că este foarte important să plecăm de la niște elemente din nou foarte concrete: investițiile. Deci noi trebuie să facem investiții. Nu să facem investiții de dragul investițiilor. Investiții, dacă vorbim de regenerabile, trebuie să fie obligatoriu cu stocare. Iar stocare din punctul meu de vedere nu înseamnă doar baterii. Bateria are o anumită capacitate tehnică, are o anumită capacitate economică. În primul și în primul rând trebuie să ne gândim fiecare leu pe care îl investim, el trebuie să producă plus valoare.
Plus valoare nu neapărat la nivel general, ci la nivel particular pe ceea ce înseamnă acel element. Ori un alt element greșit care s-a întâmplat în 2008 atunci când a apărut legea regenerabilelor, faptul că noi am continuat să dezvoltăm capacități de energie regenerabilă fără să avem stocare. Iar atunci când ne-am dat seama că practic dezechilibrăm masiv, a fost prea târziu. De aceea, da, acum luptăm foarte mult
a declarat Dumitru Chisăliță
Acesta a amintit și demersurile făcute în 2023 pentru introducerea unei obligații de stocare în cazul investițiilor în energie regenerabilă. Chisăliță a explicat că experiența sa de consumator care produce și utilizează propria energie l-a făcut să considere esențială existența unor surse de rezervă.
Să știți că în 2023 pe vremea aceea eram la o asociație pe care o conduceam și am lucrat foarte mult la Cotroceni să întoarcă legea înapoi și să pună cel puțin 30% obligație de stocare. Pentru că să știți că eu sunt, de exemplu, autoconsum. Prosumator am devenit mai devreme, dar am autoconsum 12 ani. Și e o chestie absolut absurdă să ai panoul și să se ia curentul și să stai pe întuneric în casă. E absurd. Și atunci e absolut o reziliență să am o anumită capacitate din perspectiva asta.
a mai spus Dumitru Chisăliță
Autoconsumul ar putea reduce dependența locuințelor de rețea și de prețurile energiei
Chisăliță susține că dezvoltarea sistemelor de autoconsum ar putea acoperi o parte importantă din necesarul energetic al locuințelor. Acestea ar putea asigura nu doar electricitate, ci și energie termică și răcire, reducând dependența gospodăriilor de furnizorii de energie.
Ori în momentul în care mergem pe acest autoconsum, noi putem să dezvoltăm multe, să ne acoperim multe din consumurile pe care le avem, să avem energie electrică, să avem energie termică, să avem frig. Toate astea pot să fie gândite autonom de așa natură încât, într-adevăr, foarte multe locuințe să nu mai ajungă să depindă nici de energie, dar nici de un preț
a declarat Dumitru Chisăliță
Program pentru 300.000–400.000 de consumatori aflați în sărăcie energetică
O altă propunere vizează gospodăriile aflate în sărăcie energetică extremă. Potrivit lui Chisăliță, în România există între 300.000 și 400.000 de consumatori de energie și gaze aflați într-o situație critică. În locul unor ajutoare financiare lunare, acesta propune soluții care să le reducă pe termen lung dependența de sprijinul statului.
Noi avem în momentul de față undeva la 300.000, 400.000 de consumatori de energie și gaze critici, adică într-o sărăcie energetică extremă, să spunem din punctul ăsta de vedere. Printr-un astfel de program, practic ai putea să le dai posibilitatea, nu să le dai 50 de lei pe lună, ci pur și simplu să le rezolvi problema pe o perioadă foarte lungă, dacă nu pentru definitiv
a mai spus Dumitru Chisăliță
Pentru identificarea beneficiarilor, Chisăliță propune o schemă care să stabilească în mod concret cine sunt consumatorii vulnerabili și ce soluții li se potrivesc. Obiectivul ar fi ca sprijinul acordat să contribuie la ieșirea din sărăcie energetică, nu doar la acoperirea temporară a facturilor.
Și atunci în loc să mergem doar pe ideea că o să dăm 50 de lei, și avem o altă propunere pe care noi am făcut-o. Hai să venim cu o schemă, o schemă în care în primul rând să identificăm concret care sunt consumatorii vulnerabili. Pentru că de multe ori din ce am constatat , nu există, nu se aplică corect și așa mai departe. Să identificăm într-adevăr acei consumatori vulnerabili, să-i ajutăm, dar să și scoatem din sărăcie. Pentru că nici omul acela nu este normal în permanență să fie ajutat. Da, te ajut un an, doi, trei, dar după aceea pot să te scot din zona asta de sărăcie și să ai o viață normală.
a declarat Dumitru Chisăliță
Decizie privind proiectul NuScale de la Doicești, așteptată în decembrie
În ceea ce privește proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, Chisăliță a declarat că a cerut Nuclearelectrica să prezinte o analiză detaliată până la începutul lunii decembrie. Documentul ar trebui să arate ce etape au fost parcurse, ce contracte au fost încheiate, ce lucrări au fost realizate și care este rentabilitatea echipamentelor.
Decizia privind continuarea proiectului va aparține Nuclearelectrica, în calitate de acționar majoritar, însă Chisăliță așteaptă ca raportul solicitat să permită o evaluare concretă a viitorului investiției.
A treia zi când am intrat în minister am semnat o adresă către Nuclearelectrica prin care am cerut Consiliului de Administrație, mă rog, NAGA, Consiliului de Administrație ca până la începutul lui decembrie să vină cu o analiză concretă pe etape, pe contract, ce s-a făcut, ce nu s-a făcut și cel târziu în luna decembrie să se ia o decizie concretă față de ceea ce înseamnă proiectul de la Doicești. E adevărat, decizia o va lua Nuclearelectrica pentru că ei sunt cei care sunt acționari majoritari. Dar ei vor prezenta în baza a ceea ce le-am cerut, vor prezenta analiza concretă. Ce s-a făcut, cât la lume s-a făcut, care sunt rentabilitățile pentru aceste echipamente și o decizie pentru viitor. La începutul lunii decembrie o să avem pe masă acest raport al Nuclearelectrica și o să se ia o decizie corespunzătoare.
a declarat Dumitru Chisăliță
Redevențele pentru petrol și gaze ar putea fi majorate
O altă temă abordată a fost cea a redevențelor plătite pentru exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale. Chisăliță a anunțat că urmează discuții privind majorarea acestora, în condițiile în care unele contracte se apropie de expirare și vor trebui semnate sau prelungite.
Înainte de stabilirea noilor valori, acesta a solicitat realizarea unui studiu comparativ privind nivelul redevențelor practicate în alte state producătoare de hidrocarburi.
În momentul de față pentru o parte din zăcămintele de petrol și gaze urmează o discuție pentru creșterea acestor redevențe. Sunt câteva contracte care urmează să expire, deci practic odată cu noile contracte care se vor semna sau se vor prelungi după caz, vor intra în vigoare și noile redevențe. Tocmai de aceea eu am solicitat să se realizeze în primul și în primul rând un studiu care să plece de la redevențe în diverse țări în care există producție de petrol și gaze naturale, iar în baza acestui studiu să putem într-adevăr să discutăm de niște valori, valori care să fie în concordanță cu, să spunem, corectitudinea situației.
a spus Dumitru Chisăliță
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News