Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 nov. 2026, 17:14

Președintele AUR, George Simion, a anunțat că a fost chemat joi, la ora 11:00, la Parchetul General, în calitate de suspect. Liderul formațiunii politice a criticat decizia, pe care a catalogat-o drept un „răspuns nedemocratic al regimului Nicușor Dan/PSD”, și a transmis că nu va renunța la lupta politică.

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